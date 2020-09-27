إسلام آباد 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واسلقي 13 شخصًا مصرعهم وأصيب 11 آخرون بجروح متفاوتة إثر انقلاب حافلة ركاب، اليوم، على أحد الطرق السريعة في إقليم السند جنوب باكستان.وأوضحت الشرطة الباكستانية أن الحافلة المنكوبة كانت متجهة من مدينة حيدر آباد نحو مدينة كراتشي، وانقلبت بعد جنوحها عن الطريق السريع، مضيفة أن فرق الإغاثة هرعت إلى موقع الحادث، وتم انتشال جثث القتلى ونقل المصابين إلى المستشفى، وفُتح تحقيق في الحادثة.// انتهى //13:50ت م0070