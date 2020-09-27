الجزائر 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بالوضع الوبائي في الجزائر تحسبا للعودة إلى المدارس، وسط انتقادات من جانب النقابات ومنظمات أولياء الطلاب، للإجراءات الاحترازية التي ستتبع لمنع انتشار فيروس كورونا في المدارس والجامعات.وتحدثت عن إدانة الجزائر عبر بيان لوزارة الخارجية، الهجوم الإرهابي الذي استهدف موكب حاكم ولاية بورنو في شمال نيجيريا أول أمس وخلف 15 قتيلا بينهم مدنيين.وأخبرت عن اعتذار رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة اللبنانية، مشيرة إلى تأكيد الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري، تأييدهما لمبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإخراج لبنان من أزمته السياسية والاقتصادية.وأخبرت في تقارير دولية أخر عن ارتفاع عدد الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا في العالم، مبينة أن منظمة الصحة العالمية سجلت أكثر من 32 مليون حالة إصابة وأكثر من 993 ألف حالة وفاة.// انتهى //13:52ت م0071