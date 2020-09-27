الدمام 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واسهنأ صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ناديي النور ومضر من محافظة القطيف، بما حققه الناديان من إنجازات، حيث حقق نادي النور درع الدوري الممتاز لكرة اليد، لفئتي الناشئين والشباب، فيما حقق نادي مضر كأس الأمير سلطان بن فهد لكرة اليد للمرة الثانية في تاريخه.وأكد سموه أن هذه المنجزات التي تحققها رياضة المنطقة الشرقية، ثمرة دعم واهتمام من القيادة الرشيدة -حفظها الله-، مؤكداً أن استمرارية هذه المنجزات من الأهمية بمكان، بوصف ذلك دافعاً لمزيدٍ من التطور في رياضة الشرقية، وحافزا لرفع التنافسية بين أندية المنطقة.// انتهى //15:37ت م0087