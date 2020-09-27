الدمام 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واسهنأ صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، ناديي النور ومضر من محافظة القطيف، بحصول نادي النور على درع الدوري الممتاز لكرة اليد، لفئتي الناشئين والشباب، وتحقق نادي مضر كأس الأمير سلطان بن فهد لكرة اليد للمرة الثانية في تاريخه.ونوه سموه بالمنجزات المتتالية التي تحققها رياضة الشرقية، بفضل الله ثم بفضل دعم القيادة الرشيدة –حفظها الله-، مشيراً إلى أن رياضة المنطقة تواصل تميزها، وتحصد المنجزات، مؤكداً أهمية دعم وتنمية المواهب الرياضية التي تعزز هذه المسيرة، وتواصل هذه المنجزات، متمنياً لناديي النور ومضر التوفيق.// انتهى//15:40ت م0090