نجران 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واستمكن بفضل الله فريق جراحة القلب في مستشفى الملك خالد في نجران من دعم الحياة لمريض كان يعاني من صعوبة في التنفس وألم في الصدر، حيث أُدخل إلى قسم الطوارئ وأظهرت الفحوصات اللازمة والقسطرة التشخيصية وجود تضيقات شديدة في الشرايين التاجية، وبعد مناقشة الحالة من قبل فريق جراحة القلب والقسطرة كان القرار إنقاذ حياة المريض من خلال إجراء عملية قلب مفتوح لزراعة الشرايين التاجية كون التضييقات شديدة ومتكلّسة في كل الشرايين.وقد أجرى الفريق العملية التي تكللت بالنجاح بفضل الله، والمريض حالياً في وضع صحي مستقر ويتلقى الرعاية الصحية اللازمة . ‏// انتهى //15:44ت م0095