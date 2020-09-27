موسكو 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واسأجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم اتصالا هاتفيا بنظيره الأذربيجاني بيراموف .وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن لافروف ناقش خلال الاتصال تصاعد حدة الوضع في منطقة النزاع ناغورني - قرة باغ، معربا في القوت نفسه عن قلقه الشديد إزاء استمرار القصف على طول خط التماس، الذي أسفر عن وقوع إصابات وصلت للسكان المدنيين.// انتهى //15:54ت م0100