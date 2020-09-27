بيروت 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واسأعلنت قياد الجيش اللبناني - مديرية التوجيه - في بيان اليوم أنّه "بتاريخه حوالي الساعة 1.00، أقدم إرهابيون يستقلون سيارة على إطلاق النار باتجاه عناصر الحرس في أحد مراكز الجيش في محلة عرمان - المنية، وقد ردّ العناصر على مصدر النيران بالمثل".وبحسب البيان فقد "نتج عن ذلك مصرع عسكريَّيْن اثنين إضافة إلى مقتل أحد الإرهابيين، وقد فرّ الإرهابيون الآخرون إلى جهة مجهولة".وختم البيان: "تجري متابعة الموضوع لتوقيف الإرهابيين الفارّين وكشف ملابسات الاعتداء".وفي بيان ثانٍ أشارت قيادة الجيش اللبناني أن " الإرهابي القتيل كان يستقل دراجة نارية ويحاول الدخول إلى مركز الجيش، حيث تصدى له عناصر الحرس مما أدى إلى مقتله على الفور، مشيراً إلى أنه بعد الكشف على جثته عُثِر على رمانات يدوية وحزام ناسف كان ينوي تفجيره داخل المركز، وعمل الخبير العسكري على تفكيك الحزام الناسف وتفجيره".ويأتي الهجوم بالتزامن من العملية الأمنية التي نفذتها القوّة الضاربة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي في منطقة وادي خالد شمال لبنان، وذلك في إطار متابعة الشعبة لمنفذي جريمة كفتون، حيث تمكنت من تحديد هوية الفاعلين وعددهم 4 أشخاص، وتبين أنّهم جزء من خلية تعمل لصالح تنظيم "داعش" في لبنان، بحسب بيان صادر عن المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي.// انتهى //16:16ت م0113