الرياض 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واسأطلقت المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" برنامج "مساند" لتمكين الأيتام في مجال الصحة والسلامة المهنية الذي يستهدف في هذه المرحلة 30 من الأيتام المنتسبين للمؤسسة، ويأتي هذ البرنامج كأحدى البرامج النوعية التي تقوم عليها للعمل على تمكين الأيتام وتوفير الوظائف الملائمة لهم وتأهيلهم لسوق العمل.وأوضح الأمين العام لـ "إخاء" صالح الدهمشي أن هذا البرنامج يأتي كإحدى ثمرات التعاون بين الجهات الغير ربحية في المملكة التي تولي اهتماماً بعملية تأهيل الكوادر الوطنية لسوق العمل والعمل على توظيفهم، مشيراً إلى أن هذا البرنامج يأتي أيضاً نواة للتعاون مع عدد من الجهات الكبرى وفي مقدمتها مؤسسة الملك خالد الخيرية، والبنك الأهلي التجاري (ضمن برنامج أهالينا للاستثمار الاجتماعي)، والجمعية السعودية للصحة والسلامة المهنية، والخدمات الأمنية المعنية بوضع الأسس والمعايير لممارسة المهن في مجال الصحة والسلامة المهنية، ومركز الاستشارات والمهارات التدريبية الشريك الاستشاري والتدريبي في البرنامج.وبين الدهمشي أن هذا البرنامج يعد إحدى البرامج النوعية للمؤسسة، ويأتي ضمن الأدوار المهمة التي تقوم بها المؤسسة ومنها تمكين الأيتام من أبناء وبنات الوطن للعمل في المجالات المختلفة، والعمل على توطين المهن من خلال المواطنين والمواطنات المؤهلين تأهيلاً عالياً، مؤكداً أهمية دعم مثل هذه البرامج التطويرية والمهنية للعمل على سد العجز في هذا المجال وفتح المجالات للعمل للمواطنين والمواطنات، داعياً الجهات المختلفة للمشاركة في هذا البرنامج من خلال العمل على استقطاب الخريجين من البرنامج وتوظيفهم.يذكر أن المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام " إخاء" أسست عام 1424هـ ويرأس مجلس إدارتها معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي تعنى برعاية وإيواء أيتام ذوي (الظروف الخاصة) من خلال فروعها العشرة حول المملكة .// انتهى //16:16ت م0114