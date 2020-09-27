سياسي / انفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلاً يحمل معدات عائدة لقوات التحالف الدولي في جنوب العراق
الأحد 1442/2/10 هـ الموافق 2020/09/27 م واس
بغداد 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واس
انفجرت عبوة ناسفة اليوم استهدفت مرور رتل يحمل معدات عائدة لقوات التحالف الدولي بناحية البطحاء التابعة لمحافظة ذي قار بجنوب العراق .
وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي أن الانفجار ألحق أضراراً مادية بإحدى عجلات الرتل, وأن "الرتل التابع لإحدى شركات النقل العراقية" واصل سيره بعد الحادث نحو وجهته المقصودة .
// انتهى //
16:17ت م
0115