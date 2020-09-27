بغداد 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واسانفجرت عبوة ناسفة اليوم استهدفت مرور رتل يحمل معدات عائدة لقوات التحالف الدولي بناحية البطحاء التابعة لمحافظة ذي قار بجنوب العراق .وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي أن الانفجار ألحق أضراراً مادية بإحدى عجلات الرتل, وأن "الرتل التابع لإحدى شركات النقل العراقية" واصل سيره بعد الحادث نحو وجهته المقصودة .// انتهى //16:17ت م0115