القاهرة 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واسأعربت مصر عن ثقتها في قدرة جميع الأطراف المالية على استكمال مسيرة الانتقال الديمقراطي في البلاد والوصول بها إلى بر الأمان بدعم من الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "الإيكواس".وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم: إن مصر تابعت مراسم تنصيب "باه نداو" رئيساً مؤقتاً لمالي لإدارة العملية الانتقالية، مهنئةً الرئيس والشعب المالي على هذه الخطوة المهمة.وعبّرت عن تطلعها لأن يمثل هذا التطور ما يعضد من تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في البلاد، وأن تمر تلك المرحلة الانتقالية بسلاسة لكي تستعيد مالي وضعيتها إقليمياً ودولياً، مؤكدة تضامنها الكامل مع تطلعات الشعب المالي نحو تحقيق الاستقرار والتنمية، والتفافها حوله للوصول بالبلاد إلى بر الأمان سعياً لتحقيق الديمقراطية والاستقرار.وناشدت المجتمع الدولي بضرورة العمل المشترك لضمان تمتع الشعب المالي خلال تلك المرحلة بكل حقوقه الأساسية، وتجاوز هذه المدة سعياً لاستعادة مالي لدورها أفريقياً ودولياً.// انتهى //16:18ت م0116