القاهرة 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واستباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وسط عمليات شراء للمستثمرين الأفراد المصريين، قابلها عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والأجنبية.وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 616.2 مليار جنيه عند الإغلاق بعد تداولات كلية تجاوزت ملياري جنيه، تضمنت 1ر1 مليار جنيه تعاملات سوق سندات المتعاملين الرئيسيين.وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" تعاملات اليوم على تراجع هامشي نسبته 0.08 %، ليسجل 10902.22 نقطة، فيما حقق مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" مكاسب قدرها 1.21 % ليغلق عند مستوى 2024.61 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا ربحًا نسبته 1.02 % منهيا التعاملات عند مستوى 2914.81 نقطة.// انتهى //16:20ت م0117