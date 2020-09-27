بريدة 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واساطّلع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم على التقرير السنوي لجمعية "لطف" النسائية لمكافحة العنف الأسري بمحافظة عنيزة.جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه اليوم رئيس مجلس إدارة جمعية لطف النسائية مريم المطيري وعددا من أعضاء الجمعية.واشتمل التقرير على أهم نشاطات الجمعية خلال العام المنصرم وآلية عملها, حيث تتولى الاستشارات الأسرية هاتفياً وحضورياً، وحلقات النقاش والأنشطة الأخرى، وبيان الأعمال المنجزة للجمعية ومنها المشاركة في بعض المناسبات والفعاليات بالمنطقة لتسليط الضوء على عمل الجمعية.وناقش سمو أمير منطقة القصيم آلية عمل الجهات المعنية مع الجمعية وتعاونها في مباشرة حالات العنف الأسري وفق الضوابط والإجراءات، ووضع آلية للحد من ذلك بمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية المعنية.وأشاد سموه بالتفاعل مع برامج الهيئة ونشاطاتها لتحقيق الهدف المنشود من إنشائها المتمثل في صياغة الحقوق ونشرها كثقافة عامة، مؤكداً أهمية تعاون الجهات الحكومية لأجل تمكين الهيئة من تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها وتحقيق تطلعات القيادة الكريمة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.ثم كرّم سمو أمير منطقة القصيم رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة عنيزة نزار الحركان نظير ما قدمه من دعم للجمعية.حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان, ومحافظ عنيزة عبدالرحمن السليم, والمدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية بالمنطقة الدكتور فهد المطلق, ومدير مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة عنيزة مصلح المطيري.// انتهى //16:26ت م0120