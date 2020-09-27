الرياض 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واسعقدت إدارة التطوير والمبادرات بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم ورشة عمل مبادرة مراكز التدريب الإقليمية بحضور عضو مجلس الإدارة المشرف العام على الإدارة بندر الأحمدي.واستعرضت الورشة تقرير الموسم الماضي ووضع أهم الأهداف للموسم الحالي، كما استعرض مدير الإدارة عبدالله المنصور أهم الإحصائيات الخاصة بمراكز التدريب الإقليمية للموسم الماضي.وناقشت الورشة "الدليل الطبي" لكونه يوضح آلية العمل من الناحية الطبية وفق الإجراءات الاحترازية المتّبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد, كما تطرقت الورشة إلى دور المراكز في تطوير الكرة السعودية ومهام العاملين وآلية استقبال اللاعبين الموهوبين والخطة الزمنية ومعايير الأمن والسلامة للاعبين وشرح لمهام التوجيه والإرشاد وتقويم السلوك، ومناقشة المناهج التعليمية والفنية.// انتهى //16:26ت م0121