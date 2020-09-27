الطائف 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واسكثفت وحدة وزارة البيئة والمياه والزراعة ببني مالك التابعة لمكتب الطائف عمليات المسح الميداني من عمليات مراقبة الغابات والآثار الناتجة عن الحريق الذي حدث في جبل عمد بمركز ثقيف.وأشار مدير مكتب الوزارة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي إلى وجود 6 فرق للحراسات البيئية التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة حاليا بالمنطقة للقيام بجولات ميدانية على الغابات الخاصة بمحافظة ميسان والمراكز التابعة لها ومن بينها غابات جبل عمد التابع لمركز ثقيف.من جهته أكد المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جارالله الغامدي أهمية تعاون المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن مثل هذه الممارسات حفاظاً على البيئة، ومنعاً لاستمرار ظاهرة الاحتطاب الجائر التي تشكل خطراً على البيئة والغطاء النباتي والموارد الطبيعية.مما يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة قامت بتوفير حراس غابات في المكاتب والوحدات بجميع المناطق، وخصصت الرقم المجاني (8002472220) للإبلاغ عن المخالفات البيئية, وحددت 8 مخالفات تستوجب تطبيق الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، حيث حذرت من القيام بأيِّ عمل من شأنه الإضرار بأراضي الغطاء النباتي، أو الإخلال بالتوازن الطبيعي فيها، وقطع الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب أو النباتات، أو اقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها، أو نقل تربتها أو جرفها أو الاتجار بها، أو ترك النفايات داخلها، أو دفنها، أو حرقها أو رميها في غير الأماكن المخصصة وإشعال النار داخلها في غير الأماكن المُعدّة لذلك، وإتلاف منشآتها الثابتة أو المنقولة أو قطع سياجات تضعها الجهة المختصة داخلها أو إتلافها، أو العبث في علاماتها الحدودية أو الإرشادية، والرعي في المواقع والمُدد المحظورة من الجهة المختصة، وإطلاق أي من أنواع الكائنات الفطرية الحيوانية الدخيلة على البيئة أو الغازية فيها.// انتهى //16:28ت م0123