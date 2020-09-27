السيح 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واسالتقى محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبه في المحافظة اليوم بمدير مكتب وزارة المالية بالخرج محمد بن علي المرحوم بمناسبة تكليفه مديراً لمكتب الوزارة.وفي مستهل اللقاء رحب الماضي بمدير مكتب وزارة المالية بالمحافظة ، متمنياً له التوفيق في مهام عمله الجديد ، حاثاً على تعزيز الجهود نحو خدمة المواطنين.من جهته أعرب المرحوم عن شكره وتقديره لمحافظ الخرج على توجيهاته التي تصب في مصلحة الجميع ، لتحقيق التطلعات وخدمة المواطنين.// انتهى //16:32ت م0124