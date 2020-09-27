عمّان 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واسوقعت الحكومتين الأردنية والعراقية اليوم عقدا لربط شبكة الكهرباء وبيع الطاقة الكهربائية بين البلدين.وقع العقد عن الحكومة الأردنية المدير العام لشركة الكهرباء الوطنية الأردنية المهندس أمجد الرواشدة، وعن الجانب العراقي المدير العام للشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية المنطقة الوسطى المهندس براك سعد نور.وبموجب العقد الذي تم بواسطة الاتصال المرئي تُزوّد الأردن الجانب العراقي في المرحلة الأولى من المشروع بـ 1000 جيجاوات سنويا، بعد استكمال شبكة الربط بين البلدين، وتتبعها مرحله ثانية تتيح للجانبين رفع قدرة تبادل الطاقة الكهربائية.// انتهى //16:38ت م0125