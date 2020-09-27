الرياض 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واساجتمع الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق بمقر الأمانة اليوم، مع سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشين وى تشينغ والوفد المرافق له.وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك، وفقاً للاتفاقيات التي تم إبرامهما في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وبحث تطورات الأوضاع السياسية الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والاجتماعات المشتركة المزمع عقدها خلال الفترة القادمة.وأوضح الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات أن مذكرة التفاهم بشأن الحوار الاستراتيجي التي سبق إبرامها بين منظومة مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية، في عام 2010م، وخطط العمل المشترك التي تم الاتفاق عليها قد أسهمت في تعزيز العلاقات بين الجانبين وتطويرها من خلال المشاورات السياسية والاقتصادية، وعقد الاجتماعات بين الجانبين لمناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.وأكد الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات أهمية الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين الجانبين، حيث أن الصين تعد أولوية لدى مجلس التعاون، مشيراً إلى اهتمام وحرص مجلس التعاون الوصول إلى اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، مشيراً إلى أن الصين أصبحت مؤخراً الشريك التجاري الأول لدول مجلس التعاون.من جانبه أعرب سفير الصين عن اعتزازه بالتعاون القائم بين مجلس التعاون والصين، متطلعاً إلى المزيد من التعاون بين الجانبين، كما أكد على حرص جمهورية الصين الشعبية على تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين بما يخدم مصالحهما المشتركة، كما أشار إلى اهتمام الصين بدعم التعاون القائم بين الجانبين في مكافحة جائحة كورونا وآثارها الاقتصادية.// انتهى //17:52ت م0145