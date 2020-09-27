سياسي / مصر تناشد أرمينيا وأذربيجان بضبط النفس ووقف التصعيد
الأحد 1442/2/10 هـ الموافق 2020/09/27 م واس
القاهرة 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واس
أكدت مصر متابعتها تطورات الأوضاع المتسارعة بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم "ناجورنو-كاراباخ"، مناشدة الطرفين بضبط النفس ووقف التصعيد.
وشددت وزارة الخارجية في بيان اليوم على موقف مصر الثابت والقائم على حث جميع الأطراف على الحوار من أجل الوصول إلى تسوية بالطرق السلمية وفقاً لمقررات الشرعية الدولية في إطار مجموعة "مينسك" التابعة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي.
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17:52ت م
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