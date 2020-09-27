القاهرة 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واسأكدت مصر متابعتها تطورات الأوضاع المتسارعة بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم "ناجورنو-كاراباخ"، مناشدة الطرفين بضبط النفس ووقف التصعيد.وشددت وزارة الخارجية في بيان اليوم على موقف مصر الثابت والقائم على ‏حث جميع الأطراف على الحوار من أجل الوصول إلى تسوية بالطرق السلمية وفقاً لمقررات الشرعية الدولية في إطار مجموعة "مينسك" التابعة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي.// انتهى //17:52ت م0146