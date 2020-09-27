الرياض 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واسأعرب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف عن قلقه بشأن التصعيد بين أرمينيا وأذربيجان في منطقة ناغورني كاراباخ.ودعا معاليه إلى أهمية حل الخلافات بالحوار والطرق السلمية وخفض التصعيد، في إطار القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم .// انتهى //18:02ت م0149