القاهرة 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واستلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم اتصالًا هاتفيًا من نظيره الأمريكي مايك بومبيو.وبحثا خلال الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية وخاصة تطورات الأزمة الليبية والجهود المبذولة لتثبيت عملية وقف إطلاق النار، وآخر مستجدات القضية الفلسطينية.// انتهى //18:03ت م0150