سياسي / وزير الخارجية المصري يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الأمريكي
الأحد 1442/2/10 هـ الموافق 2020/09/27 م واس
القاهرة 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واس
تلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم اتصالًا هاتفيًا من نظيره الأمريكي مايك بومبيو.
وبحثا خلال الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية وخاصة تطورات الأزمة الليبية والجهود المبذولة لتثبيت عملية وقف إطلاق النار، وآخر مستجدات القضية الفلسطينية.
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18:03ت م
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