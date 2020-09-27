إسلام آباد 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واسسجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 6 حالات وفاة، و694 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 310275 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6457 حالة وفاة،كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 295613 حالة، في حين توجد 8205 حالات نشطة.// انتهى //18:15ت م0151