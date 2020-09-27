واشنطن 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واسحدّد مركز مراقبة الأمراض والسيطرة عليها الأمريكي "CDC" قائمة بالأعراض الأساسية لإصابة الطفل بفيروس كورونا المستجد التي تستوجب مراجعة المستشفى مباشرة.وأوضح المركز أن من أهم هذه الأعراض صعوبة التنفس، وآلام في الصدر، وزُرقة في الشفاه، إضافةً إلى عدم القدرة على النوم.وأكد المركز أن الأطفال والمراهقين يمكن أن يصابوا بالفيروس وهم غير محصنين منه، مشيراً إلى أن بعضهم قد لا تظهر عليهم الأعراض، ولكنهم قد ينقلون الفيروس للآخرين.وأفاد مركز مراقبة الأمراض أن أغلب الأطفال المصابين تظهر عليهم الأعراض بشكل خفيف، ولكن بعضهم سيحتاج إلى الدخول للمستشفى ووضعه على أجهزة التنفس الصناعي، مشيراً إلى أن بعض الأطفال قد يصابون بمتلازمة الالتهاب المتعدد "MIS-C"، التي رغم ندرة حدوثها إلا أنها قد تصيب البعض منهم.ولفت المركز النظر إلى أن أكثر الأعراض التي تصيب الأطفال بسبب فيروس كورونا المستجدهي: الحمى والقشعريرة، والسعال، واحتقان أو سيلان الأنف، وفقدان حاسة التذوق أو الشم، والتهاب الحلق، وضيق التنفس، والإسهال، والغثيان، وألم المعدة، والتعب، وصداع الرأس، وآلام العضلات، وضعف الشهية.وأوصى مركز مراقبة الأمراض بضرورة إبقاء الطفل في المنزل والاتصال بالطبيب، أو مراجعة المستشفى عند الحاجة في حال وجود هذه الأعراض، حتى لا يتم تعريض الآخرين للإصابة بالفيروس.// انتهى //18:18ت م0153