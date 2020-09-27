جدة 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واسرعى صاحب السمو الملكي ‫الأمير مشعل بن ماجد‬ بن عبدالعزيز محافظ جدة اليوم فعاليات احتفاء الإدارة العامة لتعليم جدة‬ ‫باليوم الوطني الـ٩٠‬ عبر قناة الإدارة على اليوتيوب.وثمن المدير العام للتعليم بمحافظة جدة الدكتور سعد المسعودي لسمو محافظ جدة رعايته لهذه المناسبة الوطنية الغالية, مؤكداً أن ذلك يأتي امتداداً لدعم سموه لجميع برامج وأنشطة وفعاليات تعليم جدة.// انتهى //19:23ت م0170