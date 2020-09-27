الرياض 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واستوج رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد الأستاذ خالد الرشيد فريق الزلفي بكأس بطولة دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد بنسخته الأربعين للموسم الرياضي 2019-2020م للمرة الأولى في تاريخ الزلفي الذي صعد للدوري الممتاز عقب حصده اللقب بصدارة الدوري بواقع 23 نقطة، بعد تعادله اليوم مع القارة بنتيجة (28-28) ضمن الجولة العاشرة والأخيرة من البطولة.ورافق فريق التهامي نظيره الزلفي في الصعود لبطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز بعدما حصل على وصافة دوري الدرجة الأولى برصيد 19 نقطة بعد فوزه على العربي بنتيجة (32-20).وفي باقي نتائج مباريات الجولة تغلب الهدى على عرعر (23-26)، والقادسية على الابتسام (30-26)، وانتصر الجيل على الهداية (28-35)، وفاز الجزيرة على الخويلدية (22-31).// انتهى //19:27ت م0171