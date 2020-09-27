واشنطن 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واسأجرى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم اتصالاً هاتفياً بالأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ.وناقش الجانبان خلال الاتصال الوضع في شرق البحر الأبيض المتوسط، وسبل تعزيز وحدة حلف الناتو.ورحب بومبيو بإعلانات 22 سبتمبر الصادرة عن زعماء اليونان وتركيا بشأن استئناف المحادثات الاستكشافية، داعياً إلى ضرورة العمل على تخفيف التوترات.// انتهى //19:27ت م0172