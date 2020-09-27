باكو 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واسأعلنت أذربيجان الأحكام العرفية إضافة إلى حظر التجول في باكو ومدن أخرى عدة بعد تصاعد العنف مجددا بين الانفصاليين في منطقة ناغورني قرة باغ والقوات الأذربيجانية.وصرح المتحدث باسم الرئاسة الأذربيجانية حكمت حاجييف للصحافيين أنّ الأحكام العرفية ستسري ابتداء من منتصف الليل، إضافة إلى حظر للتجول من الساعة 21,00 حتى الساعة 6,00 في باكو ومدن أخرى والمناطق القريبة من خط الجبهة في قرة باغ.// انتهى //19:28ت م0174