الرياض 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واسقام معالي وزير النقل ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ المهندس صالح بن ناصر الجاسر اليوم بزيارة لجمرك الميناء الجاف بالرياض يرافقه معالي محافظ الهيئة العامة للجمارك الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، حيث شملت الزيارة جولة في مبنى النافذة الواحدة الذي يضم جميع جهات الفسح من القطاعين العام والخاص واطلع على الخدمات الجمركية التي تُقدم من خلال مبنى النافذة الواحدة بالتعاون مع جميع القطاعات.كما قام معاليه بزيارة للمركز الموحد للعمليات الجمركية الذي أطلقته الجمارك السعودية مؤخرًا، والذي يُعد من أحدث المبادرات التي تُقدمها الجمارك في سبيل رفع مستوى مرونة وسرعة الإجراءات الجمركية وتقديم الدعم الكامل لحركة العمل الجمركي في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية وذلك من خلال استقبال البيانات الجمركية من المنافذ والقيام بمعالجتها جمركيًا وإتمام عملية فسحها.كما شملت زيارة معالي وزير النقل الاطلاع على أنظمة فحص الحاويات بالأشعة في جمرك الميناء الجاف والتعرف على دورها في سرعة الفسح الجمركي، و شاهد خلال الجولة عرضًا للوسائل الحية وآلية استخدامها في الكشف والمعاينة على الحاويات.//انتهى//19:45ت م0177