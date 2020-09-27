نابلس 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واسأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عن أسير فلسطيني من محافظة نابلس بعد قضائه 18 عاماً في الأسر.وأفادت مصادر فلسطينية في نابلس أن سلطات الاحتلال أفرجت عن الأسير عبدالكريم عبد الدايم مخضر من بلدة عمورية بمحافظة نابلس بعد قضائه 18 عاماً في سجون الاحتلال الإسرائيلي، على حاجز الجلمة شمال شرق جنين.ونقلت المصادر عن الأسير مخضر قوله لحظة الإفراج عنه: إن سلطات الاحتلال تواصل سياسة عزل المعتقلين، وحرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية والحياتية التي كفلتها لهم جميع الأعراف والمواثيق الدولية، وتواصل سياسة الاقتحامات وتفتيش الأقسام.// انتهى //19:47ت م0179