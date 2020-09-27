الرياض 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واسزكّت الجمعية العمومية لنادي العقيق الرياضي بينبع النخل خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم في مقر النادي، بحضور مدير شؤون الأندية بمنطقة المدينة المنورة أحمد بن صالح الشريف والأعضاء، المرشح إبراهيم بن عبد الله الفايدي لرئاسة النادي للمدة المقبلة.وجرى خلال الاجتماع الاطلاع على التقرير المالي والإداري للنادي ثم التصويت للترشح على رئاسة النادي حيث حصل الفايدي "المرشح الوحيد" على جميع الأصوات.// انتهى //20:13ت م0183