الدوادمي 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واستنظم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة الدوادمي عدداً من الكلمات الوعظية يلقيها عدد من المشايخ الدعاة في جوامع ومساجد المحافظة خلال الأيام القادمة.وتُلقى كلمة وعظية بعنوان " فضل صلاة الفجر" وذلك بعد صلاة المغرب في مسجد عثمان بن مظعون، وبعد صلاة العشاء في مسجد قتيبة بن مسلم، كما ألقيت اليوم كلمة وعظية بعنوان " التوحيد والأمن " بعد صلاة العشاء في جامع السيحاني.وتُلقى غداً كلمة وعظية بعنوان " أركان الإيمان" بعد صلاة المغرب في مسجد الفلاح وبعد صلاة العشاء في مسجد سلمان السليس.كما تُلقى الثلاثاء القادم كلمة بعنوان " أنواع التوحيد" وذلك بعد صلاة العشاء في مسجد حشرالبهيجي، والأربعاء القادم تُلقى كلمة بعنوان " أهمية التوحيد" بعد صلاة العشاء في مسجد رشيد العصيمي.وتأتي تلك الكلمات الوعظية ضمن جهود المكتب الدعوية لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم، وحثهم على الأعمال الصالحة وفعل الخيرات.// انتهى //20:52ت م0185