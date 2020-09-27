ثقافي / دعوي الدوادمي ينظِّم عدداً من الكلمات الوعظية
الأحد 1442/2/10 هـ الموافق 2020/09/27 م واس
الدوادمي 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واس
تنظم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة الدوادمي عدداً من الكلمات الوعظية يلقيها عدد من المشايخ الدعاة في جوامع ومساجد المحافظة خلال الأيام القادمة.
وتُلقى كلمة وعظية بعنوان " فضل صلاة الفجر" وذلك بعد صلاة المغرب في مسجد عثمان بن مظعون، وبعد صلاة العشاء في مسجد قتيبة بن مسلم، كما ألقيت اليوم كلمة وعظية بعنوان " التوحيد والأمن " بعد صلاة العشاء في جامع السيحاني.
وتُلقى غداً كلمة وعظية بعنوان " أركان الإيمان" بعد صلاة المغرب في مسجد الفلاح وبعد صلاة العشاء في مسجد سلمان السليس.
كما تُلقى الثلاثاء القادم كلمة بعنوان " أنواع التوحيد" وذلك بعد صلاة العشاء في مسجد حشرالبهيجي، والأربعاء القادم تُلقى كلمة بعنوان " أهمية التوحيد" بعد صلاة العشاء في مسجد رشيد العصيمي.
وتأتي تلك الكلمات الوعظية ضمن جهود المكتب الدعوية لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم، وحثهم على الأعمال الصالحة وفعل الخيرات.
// انتهى //
20:52ت م
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