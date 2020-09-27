القاهرة 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واسبحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع وزير الخارجية الدنماركي يبّي كوفود في القاهرة اليوم، أوجه العلاقات الثنائية بين البلديّن، بالإضافة إلى التباحث حول آخر مستجدات الأوضاع على الصعيد الإقليمي والدولي.وأوضح المُتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ في بيان، أن الوزيرين أكدا استعداد بلديهما لتطوير مختلف جوانب العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والبرلمانية.وأشار إلى أن الجانبين تناولا ملف الهجرة غير الشرعية، واتفقا على أهمية الاستمرار في الجهود المبذولة للتصدي للفكر المتطرف ومكافحة الإرهاب، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.// انتهى //21:04ت م0189