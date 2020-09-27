الرياض 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واسحقق هوفنهايم مفاجأة من العيار الثقيل عندما تغلَّب على ضيفه بايرن ميونيخ "حامل اللقب" 4-1 اليوم في ختام الجولة الثانية من الدوري الألماني لكرة القدم، ملحقاً به الخسارة الأولى منذ نحو 10 أشهر.ووضع هوفنهايم حداً لسلسلة 23 فوزاً متتاليا للنادي البافاري في مختلف المسابقات آخرها على أشبيلية الإسباني 2-1 في الكأس السوبر الأوروبية الخميس الماضي في بودابست، وهو إنجاز لم يسبق لأي ناد في البطولات الخمس الكبرى تحقيقه سابقا.وهي الخسارة الأولى لبايرن ميونيخ منذ خسارته أمام بوروسيا مونشنغلادباخ 1-2 في السابع من ديسمبر الماضي.وهو الفوز الثاني على التوالي لهوفنهايم بعد الأول على كولن 3-2 بفضل هاتريك كراماريتش الذي عزَّز موقعه في صدارة لائحة الهدافين برصيد خمسة أهداف.‎وانتزع هوفنهايم الصدارة بفارق الأهداف أمام أوغسبورغ الذي كان أطاح بضيفه بوروسيا دوتموند، وصيف بطل الموسم الماضي، أمس عندما تغلَّب عليه بهدفين نظيفين.// انتهى //21:47ت م0193