الرياض 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واستلقى مانشستر سيتي خسارة كبيرة على أرضه أمام ليستر سيتي 2-5 اليوم ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ، التي شهدت إهدار توتنهام فوزا في الرمق الأخير أمام نيوكاسل.فعلى ملعب الاتحاد، تابع ليستر سيتي انطلاقته القوية هذا الموسم، فبعد فوزه على وست بروميتش البيون 3-صفر وعلى بيرنلي 4-2، واصل سلسلته بفوز لافت على مانشستر سيتي في عقر دار الأخير 5-2 ليبقى في الصدارة بالعلامة الكاملة " ٩ نقاط ".ومرة أخرى أكد مهاجم ليستر سيتي المخضرم جايمي فاردي (33 عاما) بأنه ما زال قادراً على ممارسة هوايته التهديفية، فبعد هدفين في المرحلة الافتتاحية سجل ثلاثية بينها ركلتا جزاء في مرمى سيتي.وحقق مانشستر سيتي بداية مثالية عندما نجح الجزائري رياض محرز في افتتاح التسجيل في مرمى فريقه السابق بعد مرور أربع دقائق فقط.وكان سيتي الفريق الأفضل في الشوط الأول في حين لم يشكل ليستر أي خطورة تذكر على مرمى البرازيلي ايدرسون قبل أن يدرك فاردي التعادل من ركلة جزاء خلافاً لمجريات اللعب عند الدقيقة (37)، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.وبعد مرور 5 دقائق من بداية الشوط الثاني فقط أضاف فاردي هدف التقدم بكرة سددها رائعة بكعبه إثر تمريرة عرضية عند الدقيقة (50)، وبعدها بثلاث دقائق عاد الحكم واحتسب ركلة جزاء ثانية لليتسر نجح في ترجمتها فاردي مسجلاً الهاتريك رافعا رصيده إلى خمسة أهداف في صدارة الهدافين، فيما سجل جيمس ماديسون الهدف الرابع بتسديدة لولبية عند الدقيقة (77).ولاح الأمل لمانشستر سيتي عندما قلص المدافع الهولندي اكي ناتان النتيجة بكرة رأسية عند الدقيقة (84)، لكن الحكم احتسب ركلة جزاء ثالثة لليستر انبرى لها البلجيكي يوري تيليمانز في غياب فاردي الذي استبدل للتو فسجل الهدف الخامس قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقة .وعلى ملعب "وايت هارت لاين" في شمال لندن، أهدر توتنهام فوزاً كان في متناوله عندما تقدم على ضيفه نيوكاسل بهدف للبرازيلي لوكاس مورا عند الدقيقة (25) قبل أن يدرك الأخير التعادل في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء إثر لمس المدافع اريك داير الكرة بيده واللجوء إلى تقنية الفيديو، سجلها كالوم ويلسون مانحاً فريقه نقطة ثمينة.وهي المرة الثانية منذ مطلع الموسم الحالي التي يفشل فيها توتنهام في إحراز ثلاث نقاط على أرضه بعد سقوطه في الجولة الافتتاحية أمام ايفرتون صفر-1 قبل أن يحقق الفوز خارج ملعبه على ساوثمبتون 5-2.// انتهى //21:48ت م0194