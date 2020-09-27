‎الرياض 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واس‎واصل نابولي وميلان انطلاقتهما القوية بتحقيقهما الفوز الثاني على التوالي عندما تغلب الأول على ضيفه جنوى 6-0 ، والثاني على مضيفه كروتوني 2-صفر اليوم في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي لكرة القدم.ففي المباراة الأولى، بكَّر نابولي بالتسجيل عبر الدولي المكسيكي هيرفينغ لوسانو في الدقيقة العاشرة عندما تلقى الكرة من الدولي البلجيكي دريس مرتنز سددها بقوة من مسافة قريبة داخل المرمى.‎وانتظر نابولي الشوط الثاني لتأمين انتصاره حيث عزز الدولي البولندي بيوتر زيلينسكي التقدم مطلعه مستغلاً كرة بالكعب من النيجيري فيكتور أوسيمهين عند الدقيقة (46)، قبل أن يضيف مرتنز الهدف الثالث في الدقيقة 57 بتسديدة قوية من داخل المنطقة إثر تمريرة من زيلينسكي.‎وسجل لوسانو هدفه الشخصي الثاني والرابع في الدقيقة 65 إثر تلقيه كرة داخل المنطقة من مرتنز خلف الدفاع فسددها بيمناه على يسار الحارس، وسجل البديل المقدوني إلييف ألماس الهدف الخامس من كرة داخل المنطقة من الألباني السيد هيساي فلعبها بيمناه في الزاوية اليسرى البعيدة عند الدقيقة (69)، قبل أن يختم البديل الآخر ماتيو بوليتانو المهرجان بمجهود فردي رائع أنهاه بتسديدة قوية في الزاوية اليمنى البعيدة للحارس عند الدقيقة (72).‎وفي المباراة الثانية، اقتنص ميلان ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول إثر عرقلة الدولي الكرواتي أنتي ريبيتش داخل المنطقة فانبرى لها الدولي العاجي فرانك كيسييه بنجاح، قبل أن يضيف الإسباني المغربي الأصل إبراهيم دياز المعار من ريال مدريد الهدف الثاني في الدقيقة 50 مستغلاً كرة خاطئة من مدافع كروتوني فتابعها بيمناه من مسافة قريبة داخل المرمى.‎وحقق ساسوولو فوزه الثاني على التوالي أيضاً عندما تغلَّب على مضيفه سبيتسيا الوافد حديثا إلى دوري الأضواء 4-1.‎وكان ساسوولو البادئ بالتسجيل عبر الصربي فيليب ديوريتشيتش في الدقيقة 12، وأدرك البلغاري أندري غالابينوف التعادل في الدقيقة 31، قبل أن يسجل الضيوف ثلاثية في الشوط الثاني تناوب على تسجيلها دومينيكو بيراردي (64 من ركلة جزاء) والفرنسي غريغوري ديفريل (66) وفرانشيسكو كابوتو (76).‎وحذا هيلاس فيروس حذو ميلان ونابولي وساسوولو وحقق بدوره الفوز الثاني توالياً إثر تغلبه على ‎ضيفه أودينيزي بهدف وحيد سجله أندريا فافيلي في الدقيقة 58.‎// انتهى //21:58ت م0195