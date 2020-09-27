عمّان 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واسأصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، قراراً بحل البرلمان (مجلسي النواب والأعيان) ابتداءً من اليوم الأحد.ويأتي حلّ مجلس النواب الحالي بعد انتهاء مدة انتداب أعضائه تمهيداً لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة في العاشر من نوفمبر المقبل في ظل ظروف استثنائية متسمة بتفشي جائحة كورونا.وكان العاهل الأردني أصدر في يوليوز الماضي قراراً بإجراء انتخابات مجلس النواب التي تجرى وفقاً للدستور الأردني مرة كل أربع سنوات.وينص الدستور الأردني على أن الحكومة التي يُحلّ مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحلّ، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها.كما أصدر الملك عبدالله الثاني قراراً بحلّ مجلس الأعيان ابتداءً من السابع والعشرين سبتمبر الجاري، وعيّن أعضاء جددا في المجلس وتسمية فيصل عاكف الفايز رئيساً للمجلس.وتجرى الانتخابات البرلمانية بالأردن في العاشر من نوفمبر المقبل، حيث سيختار الناخبون ممثليهم في المجلس النيابي، التاسع عشر وفق مقتضيات الدستور الأردني التي تنص على إجراء هذا الاستحقاق خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء عمر مجلس النواب الحالي، لكن إجراءات مكافحة كورونا أدّت إلى تغيير في المواعيد الدستورية.وستُخاض هذه الانتخابات للمرة الثانية على التوالي وفق قانون جديد يعتمد التصويت على أساس القائمة النسبية بعد الانتخابات الأخيرة عام 2016 م.// انتهى //21:59ت م0196