الجزائر 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واسسجّلت الجزائر 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي الإصابات فيها 51067 حالةً.وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم إلى تسجيل ثلاث حالات وفاة خلال المدّة نفسها ليبلغ عدد الوفيات منذ بدء ظهور الجائحة في الجزائر 1714 حالةً.وتماثل 104 مرضى للشفاء، ليصبح العدد الإجمالي للمتعافين 35560 حالةً.// انتهى //22:15ت م0198