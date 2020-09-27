مكة المكرمة 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واساستقبل معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بمكتبه بالرئاسة العامة بمكة المكرمة، اليوم معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، ومعالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، وعدد من قيادات الأمن العام، وقيادات القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة.وناقش خلال الاجتماع عددا من المواضيع، والأعمال التي تقدمها الجهات المشاركة في المسجد الحرام، وآلية تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال استقبال المعتمرين، ودور كل جهة في تطبيق أعمالها وفق تعليمات الجهات الصحية لضمان سلامة الجميع، وعدم وصول فايروس كورونا المستجد إلى البيت العتيق.حضر اللقاء وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد بن محمد المنصوري, و وكيل الرئيس العام للشؤون الإدارية والمالية الدكتور سعد بن محمد المحيميد، وعدد من القياديين بالرئاسة.// انتهى //22:44ت م0201