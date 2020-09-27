الطوال 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واسنفذت أمانة المنطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة الطوال ، خلال الأسبوع المنصرم ، ٢٠ جولة تفتيشية ورقابية على محال المواد الغذائية والمطاعم ، وذلك للتأكد من التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتعليمات المقررة من قبل وزارة الشؤون البلدية والجهات ذات العلاقة.كما نفذت أعمال غسل وتعقيم وتطهير لـ 74 مواقعاً بالمحافظة والقرى التابعة لها ، وتطهير وتعقيم 170 من الأليات والحاويات ، باستخدام 7900 لتر من المعقمات والمطهرات، إضافة إلى تنفيذ أعمال نظافة عامة أسفرت عن رفع 361 طناً من النفايات، وإزالة 560 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات.// انتهى //22:44ت م0202