تبوك 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واسإعداد/ عيسى العنزيتصوير / محمد الشريفحبى الله مركز "مقنا" موقعاً جغرافياً متفرداً يجتمع فيه مكنونات طبيعية قل نظيراتها في كثير من البقاع، تبهر الزائر والسائح وتأسر الأنظار والألباب، وتأخذه في رحلة تأمل نحو عظيم صنع الله وعجائب قدرته.فمقنا تجتمع فيها العيون التي تنبع من وسط الكثبان الرملية وعلى طريقها المتجه لمحافظة البدع تنتج المزارع أجود أنواع فاكهة المانقا وبكميات تجارية، وإلى الشمال منها يقع وادي طيب اسم الممر الضيق بين الجبال الشاهقة وشديدة الإنحدار وتصب مياهه في خليج العقبة.فيما يتميز شاطئ مقنا الذي يستهوي الكثير من محبي مختلف الرياضات البحرية بما فيها الغوص، لجمال خلجانه والتدرجات اللونية لتشكيلاته الرملية من الحصى الناعم والصغير الحجم وبتنوع بيئته البحرية، وصفاء وعمق مياهه التي تكتنز حدائق المرجان وتجتمع حولها مختلف الكائنات البحرية بألوانها البديعة، وإلى الشرق من المركز تتواجد عيون مقنا التاريخية، وهي عبارة عن عيون مياه قديمهة تنبع من وسط الرمال، وتخترق مياهها مزارع النخيل بالمركز.جميع ذلك جعل مقنا مقصداً للجميع ومهوى للكثيرين من عشاق الطبيعة البرية والبحرية من داخل وخارج المملكة، وفي أجواء يحفها الأمن والأمان.// انتهى //23:03ت م0205