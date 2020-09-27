ظهران الجنوب 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واسرأس مدير التعليم بظهران الجنوب سعيد هباش الوادعي اليوم الاجتماع الأول لمسابقة " مدرستي" الرقمية للتعليم الإلكترونية والتعليم عن بُعد، التي أطلقتها وزارة التعليم لتعزيز مشاركة المجتمع ومنسوبي التعليم والمهتمين في نشر ثقافة التعليم "عن بُعد" وإثراء المحتوى الرقمي بمواد تنقل التجارب المميزة إضافة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية لإبراز دور الأسرة وأولياء الأمور.وأوضح الوادعي أنه جرى تحديد أهداف المسابقة وشروطها وبداية إنطلاقها، وتعميمها على الميدان التعليمي للمشاركة الفاعلة.وأكد أن المسابقة تستهدف منسوبي التعليم من المعلمين والإداريين والطلبة وأولياء الأمور والمهتمين بالشأن التعليمي من شرائح المجتمع المختلفة، كما تتركز مجالاتها التنافسية على الموضوعات الداعمة لعمليات التعليم والتعلم عن بُعد من خلال تقديم محتويات معرفية أو نهائية مصممة بطرق إبداعية قابلة للنشر في شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة.وقال تتضمن مجالات المسابقة مجال التعليم من خلال تصميم محتوى تعليمي في أحد عناصر العملية التعليمية ومجال الإعلام والتثقيف من خلال إنتاج محتوى تثقيفي إعلامي، يعكس تجربة المستفيدين من منصة مدرستي، بالإضافة إلى مجال التدريب من خلال تصميم محتوى تدريبي لتطوير أداءشاغلي الوظائف التعليمية في التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد.// انتهى//23:27ت م0206