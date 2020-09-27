جدة 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واسدشن معالي رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان اليوم معرض " حدث " للأعمال الفنية لأعضاء هيئة التدريس وطالبات كلية التصاميم والفنون ومنصة (فن وتصميم) الإلكترونية والتي تستمر فعالياتها حتى يوم الخميس القادم بمقر شطر الطالبات بالفيصلية .ويأتي تدشين المعرض والمنصة ضمن أهداف الجامعة لتعريف الجهات بالأعمال الفنية لأعضاء هيئة التدريس وطالبات كلية التصاميم والفنون وإيصال رسالة الفنان السعودي وعمله إلى أكبر شريحة ممكنة في المجتمع ، ولتصبح منصة " فن وتصميم " دائمة لعرض أعمال الفنانين السعوديين من داخل الجامعة حالياً ومن خارجها مستقبلاً .وأوضحت عميدة كلية التصاميم والفنون بجامعة جدة الدكتور أمل الظبياني أن معرض " حدث " يضم مجموعة منوعة من اللوحات والصور الفنية والمجسمات والأعمال اليدوية ، فيما سيتم من خلال منصة " فن وتصميم " فتح قنوات التواصل بين الكلية والجهات الراغبة في اقتناء الأعمال الفنية من أعمال الطالبات من الجهات الحكومية أو الخاصة ، وذلك دعماً لأعمال طالبات كلية التصاميم والفنون ونشر وتوثيق الأعمال التصميمية والفنية المميزة .// انتهى//23:27ت م0207