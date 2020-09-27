جدة 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واساختتمت بطولة "اليوم الوطني" و"البطولة الوطنية الصغرى" لقفز الحواجز، التي أقيمت تحت إشراف الاتحاد السعودي للفروسية SAEF""، ووزارة الرياضة، بمشاركة أكثر من 50 فارسًا وفارسة من جميع أنحاء المملكة، و100 خيل، وذلك على أرض ميدان مركز المطبقاني للفروسية بجدة.وفاز في بطولة اليوم الوطني لقفز الحواجز، الفارس علاء كيال، بالمركز الأول على الجواد"روبن" في الشوط 80م "مفتوح 1"، فيما ظفر الفارس محمد باكدم بالمركز الأول على الجواد "إتش زوي" في الشوط 100 "مفتوح 2”، بينما حصل الفارس عبدالله الشربتلي على المركز الأول في الشوط 130م مفتوح 3".وظفرت الفارسة سفانة فلمبان، في أول أيام البطولة الوطنية الصغرى لقفز الحواجز، بالمركز الأول على الجواد "للي" في الشوط 80م، كما فاز الفارس خالد الهادي، بالمركز الأول على الجواد "شانيل" في الشوط 100م لتنظيم الرحلات، وحصل على المركز الأول في الشوط 130م الفارس عبدالله إبراهيم على الجواد "جناح".بينما فاز الفارس حسين محمد آل هاجي، في ثاني أيام البطولة الوطنية الصغرى لقفز الحواجز، بالمركز الأول على الجواد "أونيدا" في الشوط 80م ، وفاز الفارس عبدالرحمن البلادي بالمركز الأول على الجواد "ياسمينة" في الشوط 100م، بينما حصد المركز الأول في الشوط 130م والأخير من البطولة الفارس بندر بن محفوظ على الجواد "نافارو".// انتهى //23:27ت م0208