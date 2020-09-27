الرياض 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واسدعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض منسوبي التعليم والطلاب والطالبات وأولياء الأمور والمهتمين بالشأن التعليمي للمشاركة في مسابقة "مدرستي" الرقمية، التي طرحتها وزارة التعليم من خلال تقديم محتويات معرفية أو مهارية أو تثقيفية مصممة بطريقة إبداعية قابلة للنشر في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلامي المتنوعة والتي تركز مجالاتها التنافسية على الموضوعات الداعمة لعمليات التعليم والتعلم عن بُعد.وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض أحمد بن ناصر الوهيبي أن المسابقة تهدف إلى تعزيز أهمية التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد ونشر ثقافته وإثراء المحتوى الرقمي بمواد تثقيفية وتعليمية متنوعة، إضافة إلى نشر المفاهيم الصحيحة حول التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد وإثراء المحتوى التعليمي والتثقيفي وتنمية مهارات التعليم والتعلم عن بعد وتعزيز المشاركة المجتمعية في العملية التعليمية وترسيخ القيم والاتجاهات الإيجابية في البيئة الافتراضية للتعليم، وتعزيز الوعي المهني للمعلم والقائد لثقافة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد واستثمار الممارسات والخبرات التقنية في توفير منتجات رقمية إبداعية ذات قيمة.وأضاف أن المسابقة تمحورت في ثلاثة مجالات وهي مجال التعليم ويشمل تصميم محتوى تعليمي في أحد المقررات الدراسية ومجال الإعلام والتثقيف، ويهتم بإنتاج محتوى تثقيفي إعلامي يعكس تجربة المستفيدين من منصة مدرستي، ومجال التدريب، ويهتم بتصميم محتوى تدريبي لتطوير أداء شاغلي الوظائف التعليمية في التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، مبينا أن المسابقة حددت عدداً من الضوابط من أهمها أن لا يتضمن المحتوى أي مخالفة للسياسات العامة والمناهج التعليمية في المملكة، ويكون ملتزما بأنظمة الدولة وأن لا يحتوي العمل المقدم على أمور تمس الدين أو القيم أو الأخلاق العامة، وألا يشتمل على مشاهد أو محتوى غير ملائم وألا تحتوي المشاركة المقدمة على علامات تجارية أو شعارات أو مواد ذات حقوق طبع غير مملوكة للمشاركة .وأشار الوهيبي إلى أن المسابقة حددت ثلاث مراحل لها، وهي المرحلة الأولى، وتكون على مستوى المدرسة والمرحلة الثانية على مستوى مكتب التعليم والمرحلة الثالثة ستكون على مستوى إدارة التعليم، حيث سيتم فرز وتحكيم الأعمال المرشحة من المدارس خلال الفترة من 14/4/1442هـ إلى 5/5/1442هـ، على أن يتم إعلان نتائج المنتجات الفائزة على مستوى المكتب مع نهاية أعمال اختبارات الفصل الدراسي الأول، ليتم بعد ذلك التحكيم النهائي للمنتجات المقدمة في إدارة التعليم، وإعلان النتائج على مستوى الإدارة في 4/6/1442هـ، والتكريم على مستوى الإدارة يتم خلال الأسبوع الرابع من الفصل الدراسي الثاني .//انتهى//23:44ت م0210