الرياض 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واسيعقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة بمكتبه في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض غداً، اجتماعاً مع رؤساء أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .وسيتم خلال الاجتماع مناقشة آلية "إستراتيجية دعم الأندية" للموسم الرياضي الجديد وجميع معاييرها وحوكمة الأندية، إلى جانب العديد من المواضيع الإدارية المالية الخاصة بأندية المحترفين.// انتهى //23:48ت م0213