الرياض 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واسواصل المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات تدريباته اليومية بمعسكره المقام في الدمام ويستمر حتى 29 من سبتمبر الجاري، استعدادا للمشاركة في كأس آسيا المقرر إقامتها بالكويت في الفترة من 2-13 ديسمبر المقبل والمؤهلة إلى كأس العالم "ليتوانيا 2021".وأجرى المنتخب تدريباته بقيادة المدرب الإسباني لويس فونسيكا، الذي عمد إلى تقسيم الحصة التدريبية على فترتين "صباحية " في صالة اللياقة، و"مسائية " في صالة نادي القادسية تم خلالها تنفيذ عدد من الجمل الفنية والتكتيكية، لتختتم الحصة التدريبية بإقامة مناورة على كامل الصالة.على جانب آخر واصل الثلاثي عبدالإله العتيبي وسلطان الدحيم وبسام الشمري برنامجهم التأهيلي تمهيداً لعودتهم للتدريبات الجماعية.// انتهى //23:48ت م0215