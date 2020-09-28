الأمم المتحدة 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واسأعرب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء استئناف الأعمال العدائية من جديد على طول خط التماس في منطقة نزاع ناغورنو كاراباخ.وأدان غوتيريش في بيان اليوم، استخدام القوة، مبدياً أسفه لوقوع ضحايا من المدنيين وتضررهم بسبب القتال.ودعا الأمين العام، الأطراف إلى وقف القتال على الفور، وتهدئة التوترات والعودة إلى مفاوضات هادفة دون تأخير.وأكد غوتيريش مجدداً، دعمه الكامل للدور المهم الذي يؤديه الرؤساء المشاركون لمجموعة مينسك (فرنسا وروسيا والولايات المتحدة)، حاثاً الجانبين على العمل بشكل وثيق معهم من أجل الاستئناف العاجل للحوار بدون شروط مسبقة.// انتهى //01:14ت م0220