القاهرة 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واسفاز فريق الزمالك على ضيفه الجونة بنتيجة 4ـ3 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، باستاد القاهرة في إطار الجولة الـ29 من الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.وارتفع رصيد الزمالك بهذه النتيجة إلى 61 نقطة في المركز الثاني، علما بأنه سيتم خصم ثلاث نقاط منه في نهاية الموسم بقرار من اتحاد الكرة، بينما تجمد رصيد الجونة عند 31 نقطة في المركز الثالث عشر.// انتهى //01:14ت م0221