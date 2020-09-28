واشنطن 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية 49,871 إصابة مؤكدة و 853 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 7,059,087 إصابةً، فيما بلغ عدد وفياته 204,033 حالة وفاة.// انتهى //01:15ت م0223