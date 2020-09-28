واشنطن 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واسأعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن إدانتها تصاعد العنف بين أذربيجان وأرمينيا، داعيةً الجانبين إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية.وقالت الخارجية الأمريكية في بيان صادر اليوم: إن على الجانبين أن ينهيا العنف "على الفور"، فضلاً عن إنهاء أي خطاب أو إجراءات أخرى يمكن أن تزيد من حدة التوتر، مشيرةً إلى أن أي مشاركة في العنف من أطراف خارجية ستكون غير مفيدة أبداً، وستعمل فقط على رفع التوترات الإقليمية.ودعت الأطراف للعمل ضمن مجموعة "مينسك" للعودة إلى المحادثات الجدية في أقرب وقت ممكن.وأوضح البيان أن مساعد وزير الخارجية الأمريكي ستيفن بيغان أجرى اتصالاً هاتفياً بالطرفين، بهدف حثهما على وقف الأعمال العدائية، واستخدام قنوات التواصل المباشر القائمة لتجنّب مزيد من التصعيد، وتجنّب المواقف والأفعال غير المفيدة.// انتهى //01:15ت م0224