القاهرة 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واسسجلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية، 104 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 14 حالة وفاة، وتعافي 706 مرضى بالفيروس ليرتفع إجمالي المتعافين منه إلى 95080 حالةً.وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس هو 102840 حالةً ضمنهم 95080 حالةً شفيت، و 5883 حالة وفاة.// انتهى //01:42ت م0226